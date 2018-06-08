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Меркель нашла связь с возвращением РФ к G7 и кризисом на Украине

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Лидеры стран Европы, принимающие участие в саммите G7, не видят оснований для присоединения России к «большой семерке», заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом политик заявила в пятницу, 8 июня, на полях встречи в канадском городе Ла Мальбе, передает ТАСС.

Немецкий канцлер добавила, что лидеры Европы считают возвращение РФ в G7 возможным только при условии «существенного прогресса в решении проблем на Украине».

Минувшей зимой посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что разрешение кризиса на Украине может благотворно повлиять на взаимоотношения Москвы и Вашингтона. 

Накануне президент Владимир Путин заявил, что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса и добавил, что РФ и дальше будет помогать Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР). 

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении украинского политического и экономического кризиса.

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