Путин заявил о неспособности Украины решить проблему Донбасса

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 7 июня заявил, что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что РФ и дальше будет помогать Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

«То, что происходит в целом вокруг этих территорий (Донбасса), это, конечно, печально», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что Россия сделает всё возможное для урегулирования проблемы Донбасса в рамках Минских договоренностей. Также он предупредил Киев о тяжелых последствиях для украинской государственности в случае провокаций во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

«Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет», — сказал он.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.