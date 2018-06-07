Путин призвал не доводить до абсурда борьбу с сетевым экстремизмом

Пропаганду экстремизма нужно запретить, однако доводить это до абсурда нельзя. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о наказаниях за репосты в соцсетях.

«Нужно определиться с понятиями», — подчеркнул глава государства. Он также предложил проанализировать сложившуюся ситуацию в рамках «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

«Кто же станет спорить, что нужно ставить заслон пропаганде суицида и нацизма. Но давайте сосредоточим внимание на проблеме», — заявил Путин.

В августе 2017 года жителя Сочи Виктора Ночевного оштрафовали на 50 тыс. рублей за репост в соцсети «ВКонтакте» карикатур с изображением танцующего и занимающегося спортом Иисуса Христа. Мужчину признали виновным в оскорблении чувств верующих и «противопоставлении себя общественным нормам». Он заявил, что не планировал никого оскорблять.