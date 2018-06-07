Путин ответил на вопрос о возможности третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о возможности третьей мировой войны. По его словам, ее начало сдерживает понимание того, что она может стать концом для всего живого.

«Это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий», — сказал глава государства в четверг, 7 июня.

Он напомнил слова Альберта Эйнштейна, который заявил, что не знает, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая точно будет вестись с помощью камней и палок.

Путин также сообщил, что обвинения Запада в адрес России являются лишь способом сдерживания страны. Он считает это ошибочной политикой.