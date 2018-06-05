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ОБСЕ отметила рост жертв среди мирного населения в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг отметил увеличение числа жертв среди гражданского населения Донбасса. Он рассказал журналистам во вторник, 5 июня, что выросло и количество опасных случаев для патрулей миссии на линии соприкосновения.

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По словам Хуга, отмечается рост случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры и применения тяжелого вооружения, передает «РИА Новости». ОБСЕ также подтвердила более 120 случаев гибели и ранений гражданских лиц в период с 1 января до 4 июня.

В середине февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передислокацию частей ВСУ в Луганской области в направлении территории самопровозглашенной ЛНР. Незадолго до этого секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о возможности военного захвата республик Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в конце апреля о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил (ООС) на территории Донецкой и Луганской областей.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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