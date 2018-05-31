Порошенко отказался от войны или капитуляции для возврата Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко не приемлет военное наступление или капитуляцию Киева в качестве разрешения конфликта в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область.

«Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность — капитуляцию», — цитирует Порошенко «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что власти не отдадут ни одного клочка украинской земли. Такое мнение разделяет большинство украинского народа, считает Порошенко.

Между тем сообщалось, что вооруженные силы Украины 30 мая девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной ДНР. Силовики выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам. Обстрелы велись на направлении Горловки, Донецка и Мариуполя.

Порошенко 30 апреля сообщил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил (ООС) на территории Донецкой и Луганской областей.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.