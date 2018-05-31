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ДНР обвинила киевских силовиков в обстрелах

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), по населенным пунктам силовики выпустили более 90 снарядов.

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Как рассказал в четверг, 31 мая, руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, обстрелы велись на направлении Горловки, Донецка и Мариуполя.

«В частности, под огнем оказались северный пригород Донецка, окраины Горловки — поселки Зайцево и Гольмовский, окрестности Ясиноватой, а также юг ДНР», — приводит «РИА Новости» слова Якубова.

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел ВСУ, добавил он.

20 мая в ДНР заявили, что запрещенные Минскими договоренностями вооружения доставила украинская армия в Донбасс.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил (ООС) на территории Донецкой и Луганской областей.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек.

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