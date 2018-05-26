Майское обострение

Тревожные сводки поступают с Горловского направления, где ВСУ с начала месяца предприняли уже несколько попыток прорыва. Ежедневно массированному обстрелу со стороны Украины подвергаются окраинные районы города и дачные поселки. За последние три недели, по данным донецких военных, были убиты шесть и ранены около 20 мирных жителей ДНР.

Ситуация в Горловской агломерации обострилась после минувших майских праздников.

— Украинские войска планировали с боем взять высоты на севере и западе города и войти в него, — рассказал «Известиям» заместитель руководителя оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. — А именно — в районе шахты Гагарина и в поселке Гольмовском. Противник был остановлен.

Одновременно, по его словам, ВСУ начали целенаправленные обстрелы мирных кварталов. Цель этих действий, считают в руководстве ДНР, — посеять панику среди населения и дестабилизировать обстановку. Так, 17 мая под огнем минометов погибла 33-летняя женщина, ранение получил 60-летний мужчина. В этот же день сотрудники СБУ пытались разбросать над Горловкой листовки с надписями: «Учи историю Украины, приедем — спросим», «Опознавательный знак оккупанта — георгиевская ленточка».

Спустя два дня в своем доме погибла горловчанка 1932 года рождения, пережившая Великую Отечественную войну. 21 мая ВСУ под прикрытием артиллерии подошли вплотную к позициям ДНР и захватили троих донецких солдат в плен, при этом, отступая, украинцы потеряли пятерых бойцов убитыми и четверых ранеными.

Смена формата

Как объяснил «Известиям» начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, Чигарская балка является сегодня ключевой горячей точкой горловского театра военных действий.

— Именно здесь Киев планировал совершить марш-бросок и войти в город, — рассказал он. — Вероятно, считал, что этот участок наиболее уязвимый. Враг был отброшен, закрепился в низине и несет потери — наши войска контролируют близлежащие терриконы.

При этом никаких широкомасштабных наступлений, по словам Даниила Безсонова, Украина не ведет — боится очередных «котлов». Целью являются тактические победы — медленное продвижение вперед, попытка захвата небольших населенных пунктов, отдельных городских районов или высот.

Главной причиной, которая привела к майскому «обострению», считает он, стала смена формата операции — с АТО на ООС (операция объединенных сил).

— Руководство операцией от украинских спецслужб перешло к военнослужащим, — пояснил специалист. — Командующим назначен генерал Наев. Отсюда и его рвение продемонстрировать результат, особенно в сравнении со своими предшественниками. С начала мая значительно усилились обстрелы нашей территории по всему фронту.

Круглосуточные обстрелы

Более всего страдают в такой ситуации гражданские жители. В некоторых районах Горловки и прилегающих шахтных поселках нет света и газа, на некоторых улицах в магазинах отпускают продукты при свете свечей. Закрыта одна из школ — дети переведены на домашнее обучение. Люди день за днем проводят в подвалах — снаряды рвутся круглые сутки.

Так, в понедельник, 21 мая, 120-миллиметровая мина приземлилась во дворе пятиэтажного дома на улице Шашурина. Результат — четверо раненых, из них двое — тяжело. В окнах выбиты все стекла, разрушены перекрытия в нескольких квартирах.

— Ударило в 10 утра, — рассказал один из пострадавших, 83-летний Николай Афанасьевич. — Я лежал в это время на кровати — поднялось давление. Тут бабушка моя пришла. И вдруг — грохот и белый шар в лицо. Я упал — шторой накрыло. Бабушку в другую комнату отбросило. Меня в ногу ранило стеклом — легко. А ее контузило, из ушей кровь пошла. Вообще пять дней подряд уже невыносимая ситуация. Как только далекий орудийный хлопок раздается, я начинаю считать — если до десяти успел, то повезло, мимо пролетело...

В подвале пострадавшего дома оборудовано бомбоубежище с местами для ночлега — нарами. В последние дни в нем постоянно находится до 30 человек.

— Бегаем туда-сюда весь день, сверху вниз, прячемся, — поделилась одна из обитательниц убежища, Ольга. — А ведь всех не вытащишь, кто-то лежачий в квартире остается. Нас считают сепаратистами — поэтому, видимо, и долбят. Если не уехали — значит, враги, и нас надо уничтожать.

Другой населенный пункт — Зайцево — разделен на две части: в одной — ВСУ, в другой — ДНР. Расстояние между позициями от 50 до 700 м.

— Мы в шоке от происходящего, — рассказала глава поселка Ирина Дикун. — Ситуация стала намного хуже, чем была до мая, при АТО. Если раньше стреляли в основном по военным и в жилые строения попадали редко — так, перелет какой-нибудь. То теперь целятся по частному сектору, стирают с земли дом за домом! Плюс бьют не только ночью, а всё время — утром, вечером, днем, без перерыва. Еще одна беда — тяжелое вооружение. Раньше стреляли из автоматов, максимум — из 80-миллиметровых минометов. Теперь используют и 120-е мины, и 152-ю артиллерию. Представляете, что летит на головы наших женщин, детишек и стариков.

За последние две недели в Зайцево погибли уже четыре жителя поселка. Среди жертв — муж и жена 44 и 46 лет: шли по улице, рядом упал как раз такой тяжелый снаряд. Он скончался на месте, она — чуть позже в реанимации. Последняя жертва — 34-летняя женщина, также убитая при разрыве 152-миллиметрового снаряда. У погибшей осталась сиротой дочь.

Обстрелы мирных районов Горловки продолжаются.