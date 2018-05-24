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Волкер подтвердил продвижение украинских силовиков в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил в четверг, 24 мая, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются в буферных зонах около линии соприкосновения на востоке страны.

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Киев пытался вернуть контроль над некоторыми территориями, указал он, передает ТАСС.

«Это правда, что Украина пыталась восстановить контроль над некоторыми территориями», — рассказал Волкер, отметив район Горловки и Дебальцево в Донецкой области и населенного пункта Попасная в Луганской.

Киев «действует в рамках минских договоренностей, так как территории, на которых отмечается продвижение Вооруженных сил Украины, по Минским соглашениям относятся к территориям, подконтрольным Киеву», отметил спецпредставитель Госдепа.

На минувшей неделе Курт Волкер заявил, что Киев не сможет вернуть «захваченные Россией» территории, какими на Украине считают Крым и Донбасс. 9 мая он отметил, что Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость Эстонии, Латвии и Литве. Волкер подчеркнул, что ограничительные меры являются важным инструментом, и призвал усиливать санкции против России.

США и страны Евросоюза ввели санкции против России в 2014 году. Поводом для ограничительных мер стали возвращение Крыма в состав РФ по итогам всенародного референдума и ситуация на востоке Украины.

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