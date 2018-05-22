«Нормандскому формату» подбирают дату

Дата и место проведения переговоров в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на востоке Украины пока не определены. Об этом «Известиям» сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Прежде чем назначать конкретную дату, встреча должна быть «хорошо проработана», пояснил он.

Возможность проведения саммита в составе лидеров России, Германии, Франции и Украины обсуждалась на прошедших в Сочи переговорах российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

На пресс-конференции по итогам переговоров президент подчеркнул, что Минские соглашения, по обоюдному мнению, остаются безальтернативной основой урегулирования ситуации на востоке Украины.

— Мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках «нормандского формата», содействовать результативной деятельности Контактной группы в Минске, — заявил президент. — Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии Организации Объединенных Наций по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что Минские соглашения — единственная основа, на которой может вестись работа.

— Мы согласовываем свои действия, министры иностранных дел должны здесь дальше работать. И это был бы хороший успех в плане стабилизации положения, для того чтобы проводились какие-то политические шаги, о которых договорились в Минске, — подчеркнула канцлер.

Однако в данный момент ясности по возможной встрече в «нормандском формате» нет.

— По месту и по датам разговора не было, — сказал Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил «Известиям», что по встрече в «нормандском формате» пока «никаких прикидок нет».

Так называемый нормандский формат появился в 2014 году. Руководители четырех стран встретились в Милане в рамках форума «Азия – Европа». После подписания Минских соглашений в феврале 2015-го (переговоры продолжались около 16 часов) лидеры России, Германии, Франции и Украины встречались еще дважды: в Париже в октябре 2015 года и в Берлине в октябре 2016-го.