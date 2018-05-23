У опасной черты

Договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках между Донбассом и Украиной оказались на грани срыва. Об этом «Известиям» сообщил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. По его словам, в районе ранее разведенных участков — Петровского и Золотого — зафиксирована активность украинских военных, что делает практически невозможным разведение близ станицы Луганской, реализовать которое так и не удалось до сих пор. Кроме того, во время предыдущих заседаний контактной группы предлагалось добавить к трем пилотным участкам район Донецкой фильтровальной станции. Однако стороны не могут приступить к согласованию этой идеи, поскольку под угрозу срыва поставлены уже достигнутые договоренности.

Еще в 2016 году контактная группа по урегулированию подписала соглашение о разведении сил и средств на трех пилотных участках — Петровском, Золотом и станице Луганской. И если в первых двух районах договоренности удалось реализовать, то на третьем участке разведение из раза в раз срывалось. В итоге, пояснил Денис Пушилин, пока стороны многократно согласовывали действия в станице Луганской, сложилась ситуация, когда в любой момент может перестать работать реализованное ранее разведение в Петровском и Золотом.

— Зафиксирована повышенная активность украинских военных в районе разведенных участков. Этот вопрос поднимался на последнем заседании контактной группы. Ситуация деградировала настолько, что пока Украина два года подряд срывала разведение сил и средств в районе станицы Луганской, в Петровском и Золотом началось строительство укрепительных сооружений и появились люди в военной форме. А согласно рамочному решению 2016 года, подобное на территории этих квадратов запрещено. Это грубое и циничное нарушение, которое ставит под угрозу всё соглашение, — заявил «Известиям» Денис Пушилин.

По его словам, район Донецкой фильтровальной станции должен был стать очередным участком разведения сил и средств. Однако сейчас это бессмысленно, поскольку обострение в Петровском и Золотом, а также отсутствие прогресса в Луганской создают «целый пласт проблем», из-за которых невозможно двигаться вперед в вопросе урегулирования, отметил Денис Пушилин. Донецкий политик пояснил, что частые обстрелы фильтровальной станции не позволяют в штатном режиме провести ротацию сотрудников и осложняют их работу.

— Всё это дает нам сигнал: Украина давно хочет, чтобы и «нормандский формат» был изменен, и Минские соглашения были переписаны. Но именно в период самой активной фазы боевых действий минские договоренности стали компромиссным документом. И сейчас представители республик переписывать его не намерены, — заверил председатель Народного совета ДНР.

Два собеседника «Известий» с украинской стороны, близких к контактной группе, пояснили, что реализация договоренностей по разведению на нынешнем этапе конфликта плохо ложится в новую концепцию «реинтеграции Донбасса». А учитывая, что до 1 сентября в МВД Украины должны разработать так называемый «план деоккупации» региона, ждать реализации каких-то мирных инициатив, по их словам, не стоит. Кстати, обострение ситуации близ Горловки, расположенной в 40 км от Донецка, также говорит о нежелании украинской стороны соблюдать достигнутые договоренности и решать проблему мирным путем.

По мнению депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, прогресса в урегулировании конфликта не будет до тех пор, «пока заокеанские партнеры, которые сегодня полностью управляют Украиной, не дадут на это согласие».

— Пока страна находится под внешним управлением Запада, именно там решают, когда наступит мир, — сказал «Известиям» украинский парламентарий, отвечая на вопрос, почему за два года так и не удалось в полной мере реализовать рамочное соглашение по разведению сил и средств на трех пилотных участках.

По данным ООН, только с апреля 2014 по конец марта 2015 года в результате боевых действий в Донбассе было убито свыше 6 тыс. человек. В общей сложности за всё время конфликта погибло более 10 тыс. граждан. Москва неоднократно призывала Киев найти конструктивный подход к проблеме, перестать устраивать вооруженные провокации и наладить диалог с Донбассом.