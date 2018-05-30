Прямой эфир

Контактная группа по Донбассу встретится в Минске 13 июня

0
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 13 июня в Минске, написала в Facebook пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.

Очередная встреча контактной группы прошла в Минске 30 мая.

«Вопросы безопасности остаются наиболее важными в повестке встречи контактной группы, однако деструктивная позиция Украины не позволяет перейти к поиску разумных решений», — говорится в сообщении Талакиной. 

Не на высоте
Почему в Донбассе начался новый виток боевых действий

Официальный представитель полпреда ДНР сообщила, что с 16 по 29 мая вооруженные силы Украины 251 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще девять получили ранения. Были разрушены два дома и 56 повреждены.

По словам Талакиной, на переговорах 30 мая, в частности, пытались урегулировать ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции. К сожалению, неконструктивная позиция Украины не позволила договориться о стабилизации на этом участке, отметила пресс-секретарь полпреда ДНР.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске трехсторонней контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР объяснили учения авиации Украины в Донбассе
В ДНР рассказали о неудачной попытке украинских силовиков прорваться к ополчению

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017