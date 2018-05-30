Контактная группа по Донбассу встретится в Минске 13 июня

Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 13 июня в Минске, написала в Facebook пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.

Очередная встреча контактной группы прошла в Минске 30 мая.

«Вопросы безопасности остаются наиболее важными в повестке встречи контактной группы, однако деструктивная позиция Украины не позволяет перейти к поиску разумных решений», — говорится в сообщении Талакиной.

Официальный представитель полпреда ДНР сообщила, что с 16 по 29 мая вооруженные силы Украины 251 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще девять получили ранения. Были разрушены два дома и 56 повреждены.

По словам Талакиной, на переговорах 30 мая, в частности, пытались урегулировать ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции. К сожалению, неконструктивная позиция Украины не позволила договориться о стабилизации на этом участке, отметила пресс-секретарь полпреда ДНР.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске трехсторонней контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.