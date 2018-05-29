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В ДНР объяснили учения авиации Украины в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Самолеты Украины не пересекли границ ДНР во время учений. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Где-то неделю назад у них был демарш с объявлением, что если мы не оставим Горловку, то они начнут применять авиацию. С другой стороны, Украина — это большое государство, у них есть армия, поэтому они проверяют готовность войск, не более того. У них есть аэропорты в Краматорске, Мариуполе — вот они и летают. Просто они близко к нам не подлетают», — заявил Басурин НСН.

Он добавил, что никаких происшествий за время украинских учений не было.

29 мая Киев поднял авиацию в небе над Донбассом для проверки готовности самолетов, участвующих в так называемой Операции объединенных сил (ООС), к выполнению боевых задач. Целью учений было «достижение высокого уровня слаженности».

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, после того как жители Донбасса отказались признавать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. По данным ООН, за время противостояния погибло не менее 10 тыс. человек.

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