Группа украинских силовиков подорвалась на мине в Донбассе

Украинские силовики подорвались на взрывном устройстве в Донбассе, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

Инцидент произошел 6 мая. Группа военнослужащих механизированного батальона патрулировала «район обороны» и попала в засаду. На маршруте силовиков было установлено неизвестное взрывное устройство. В результате один человек погиб, двое получили ранения.

На место взрыва выдвинулась резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой ополченцы Донбасса открыли огонь.

После короткого боестолкновения украинские военные начали преследование противника, во время которого было ликвидировано трое ополченцев.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на ООС в Донбассе. Данная мера приведет к усилению роли вооруженных сил Украины в конфликте.

Двумя днями позже командующий ООС Сергей Наев заявил, что позиции украинских военных на линии соприкосновения будут значительно усилены с целью «установления мира в регионе».