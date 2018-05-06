Глава Объединенных сил Украины оценил боеготовность военных в Донбассе

Командующий операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев проверил состояние дел на позициях украинских военных вдоль линии разграничения на юго-востоке Украины, информирует пресс-служба минобороны страны.

Наев заслушал подчиненных и лично убедился в их способности «эффективно противодействовать агрессии».

Он также поблагодарил каждого военного за «высокий боевой дух, волю к победе и весомый вклад ради мира в Донбассе».

«Вами горжусь я и вся Украина, потому что вы каждый раз доводите свой характер и несокрушимость в бою, убеждая врага отказаться от своих планов», — подчеркнул командующий.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на ООС в Донбассе. Данная мера приведет к усилению роли ВСУ в конфликте.

Двумя днями позже Наев заявил, что позиции украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе будут значительно усилены с целью «установления мира в регионе».



