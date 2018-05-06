Украинский замминистра объяснил отсутствие Javelin в Донбассе

Украина, по условиям соглашения с США, не может использовать полученные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — цитирует чиновника издание Кorrespondent.net.

Вместе с тем Тука добавил, что это ограничение «может быть отменено в любой момент».

30 апреля Госдеп США подтвердил, что Украина получила противотанковые ракетные комплексы. Министр обороны страны Степан Полторак заявил, что начало практической подготовки расчетов Javelin в украинской армии запланировано на 2 мая.

Между тем в Госдепартаменте США напомнили Киеву, что противотанковые комплексы должны использоваться на Украине только для самообороны.