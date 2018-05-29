Украина провела учения авиации в Донбассе

Вооруженные силы Украины провели внезапные учения авиационных подразделений, принимающих участие в так называемой Операции объединенных сил (ОOC) в Донбассе.

«Главной целью проведения учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности действий авиации при поддержке общевойсковых частей», — сообщает в Facebook пресс-центр ОOC.

Отмечается, что в ходе отработки целей разными способами «авиация с заданием справилась».

Ранее 29 мая президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга со своим немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером заявил, что рассчитывает на скорое принятие решения о вводе миротворцев ООН в Донбасс.



