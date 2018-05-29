Порошенко рассчитывает на скорый ввод миротворцев ООН в Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко рассчитывает на скорое принятие решения о вводе миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбасс. Об этом политик заявил во вторник, 29 мая, в ходе брифинга с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

«Мы очень твердо рассчитываем на то, что решение о миротворцах должно быть принято в ближайшее время», — приводит слова президента Украины «РИА Новости».

С инициативой введения миротворцев в Донбасс выступил в сентябре президент России Владимир Путин, предлагалось разместить их в местах нахождения наблюдателей ОБСЕ.

Украинские власти выступили против российского плана введения миротворцев, настаивая на размещении миротворцев по границе с Россией. Российский МИД назвал позицию Киева бесперспективной.

24 мая спецпосланник Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон ожидает ответа России по поводу инициативы размещения миротворцев ООН на Украине.