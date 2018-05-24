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США ожидают ответа России на предложение о миссии ОНН в Донбассе

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вашингтон ожидает ответа России по поводу инициативы размещения миротворцев ООН на Украине, сообщил в ходе телефонного брифинга спецпосланник Госдепа по Украине Курт Волкер.

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Он напомнил, что прошлая встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоялась в январе. «Мы договорились, что Россия даст ответ на наше предложение и мы будем встречаться, чтобы обсудить это. Мы до сих пор ждем, у нас нет официальных сообщений от России», — заявил представитель Госдепа. Его цитирует «РИА Новости».

С инициативой отправить миротворческую миссию в Донбасс в 2017 году выступил президент России Владимир Путин. При этом он уточнил, что деятельность миротворцев должна ограничиваться обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь, Киев выступает за размещение миссии ООН на всей территории региона вплоть до границы с РФ.

14 мая замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что в переговорах Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине возникла пауза, но в ведомстве рассчитывают, что она будет непродолжительной.

Позже Волкер признал, что Киев не сможет установить контроль над «оккупированными территориями», которыми на Украине считают Крым и Донбасс.

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