Прямой эфир

Последнюю поездку в качестве главы ЦРУ Помпео совершил в Донбасс

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, что свою последнюю рабочую поездку в качестве главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) он совершил на Украину и в Донбасс.

«Последняя поездка, которую я совершил в своей предыдущей роли, состоялась в действительности в Донбасс», — цитирует госсекретаря RT.

По словам Помпео, он сделал это, чтобы посмотреть на вызовы, с которыми сталкивается Украина и ее народ.

Пост госсекретаря Майкл Помпео занимает с 26 апреля. В должности директора ЦРУ он работал с января 2017 года по апрель 2018 года.

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) заявляли в марте текущего года, что «по указанию ЦРУ» вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации в Донбассе.

В республике подчеркивали, что территорию, подконтрольную Киеву, посещал экс-глава разведывательного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе заявили о вызовах стратегическим интересам США со стороны РФ
Помпео указал на зависимость проведения саммита с КНДР от позиции Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017