Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, что свою последнюю рабочую поездку в качестве главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) он совершил на Украину и в Донбасс.

«Последняя поездка, которую я совершил в своей предыдущей роли, состоялась в действительности в Донбасс», — цитирует госсекретаря RT.

По словам Помпео, он сделал это, чтобы посмотреть на вызовы, с которыми сталкивается Украина и ее народ.

Пост госсекретаря Майкл Помпео занимает с 26 апреля. В должности директора ЦРУ он работал с января 2017 года по апрель 2018 года.

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) заявляли в марте текущего года, что «по указанию ЦРУ» вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации в Донбассе.

В республике подчеркивали, что территорию, подконтрольную Киеву, посещал экс-глава разведывательного ведомства.