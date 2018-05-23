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Москва обвинила Киев в деградации ситуации в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в продолжающейся деградации ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины, говорится в сообщении ведомства.

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По словам российского ведомства, провокационные действия украинских силовиков при попустительстве зарубежных покровителей Киева привели к самой серьезной эскалации напряженности в Донбассе с момента объявления «пасхального» перемирия 30 марта.

В качестве примера МИД приводит  ожесточенные  боестолкновения в районе Горловки, где есть жертвы как со стороны ВСУ, так и среди мирных жителей. 

«Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», — сказано в сообщении.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Народ Донбасса отказался признавать итоги госпереворота и объявил о создании ДНР и ЛНР.

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Эта мера приведет к усилению роли ВСУ в урегулировании ситуации. 

22 мая источник в штабе ООС рассказал, что украинским военным поставили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка.

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