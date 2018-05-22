Порошенко показал первые пуски Javelin

Украинские военные провели первые учебные запуски противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые поставили в республику США. На испытаниях присутствовал украинский президент Петр Порошенко, позднее он опубликовал видео с полигона в своем Facebook.

Он озаглавил пост в соцсети: «Наконец-то этот день настал!» Далее Порошенко пишет, что благодаря Javelin боевые возможности украинских силовиков значительно возросли.

«Это очень эффективное оборонительные оружие, которое будет использоваться в случае наступления России на позиции украинских войск», — пригрозил президент.

На кадрах видно, что ракета, запущенная из комплекса, пролетает и поражает учебную цель. После успешного пуска раздаются аплодисменты.

Несколько позже в своем Twitter Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа, министра обороны Джеймса Мэттиса, вице-президента Майка Пенса, американские сенат и конгресс за «твердое решение вооружить Украину».

Как сообщали украинские СМИ, ПТРК Javelin привезли в страну в начале мая. Эту боевую технику киевская власть несколько лет просила у США. Правда, применять их в ходе боевых действий в Донбассе нельзя, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины.