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Флаг США подняли над позициями украинских силовиков в Донбассе

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Фото: TASS/Zuma/Nelvin C. Cepeda
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Флаг США подняли над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

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Это может указывать на наличие на позициях украинских военных американских инструкторов, отмечает телеканал РЕН ТВ

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Эта мера приведет к усилению роли ВСУ в конфликте. 

В начале мая украинские СМИ сообщили, что в страну поставили противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые киевская власть несколько лет просила у США. Правда, применять их в ходе боевых действий в Донбассе нельзя, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины. 

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