Флаг США подняли над позициями украинских силовиков в Донбассе

Флаг США подняли над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Это может указывать на наличие на позициях украинских военных американских инструкторов, отмечает телеканал РЕН ТВ.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Эта мера приведет к усилению роли ВСУ в конфликте.

В начале мая украинские СМИ сообщили, что в страну поставили противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые киевская власть несколько лет просила у США. Правда, применять их в ходе боевых действий в Донбассе нельзя, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины.