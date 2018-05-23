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В ДНР заявили об уничтожении группы украинских диверсантов

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Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Аверин
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Ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ликвидировали группу украинских диверсантов, планировавших проникнуть в Горловку.

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Как сообщил 23 мая представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин «террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российскогоми общественного движения  «Сорок сороков».

«Благодаря профессиональным действиям военнослужащих отряда вооруженных сил ДНР, группу террористов удалось выявить и уничтожить», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

21 мая СМИ сообщили, что ВСУ начали наступление при поддержке танков в районе населенного пункта Чигари близ Горловки. Позже эта информация была опровергнута командованием ДНР.

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