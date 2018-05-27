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СБУ сообщила о гибели двух спецназовцев в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) погибли в Луганской области, об этом сообщается в воскресенье, 27 мая, на официальном сайте ведомства.

В Донбассе погибли сотрудники спецподразделения «Альфа» подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, тяжелые ранения получил еще один силовик.

«Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных в операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел», — сообщила служба.

В свою очередь, руководитель СБУ Василий Грицак пообещал не оставить без помощи семьи погибших сотрудников ведомства.

Накануне сообщалось, что двух военнослужащих армии Украины задержали сотрудники народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). 

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