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Двух военнослужащих армии Украины задержали в ЛНР

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Фото: ТАСС/Петренко Степан
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Двух военнослужащих армии Украины задержали сотрудники Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в субботу, 26 мая, сообщил представитель ведомства Андрей Марочко.

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По его словам, бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций и пытались пересечь «серую зону» у линии соприкосновения в Донбассе, передает «РИА Новости».

В начале мая стало известно, что силовики украинской армии пленили военнослужащего Народной милиции ЛНР, в ходе боестолкновения погибли двое украинских военных.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Донецкая и Луганская области отказались признавать новое руководство страны, объявив о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Для подавления сопротивления Киев использует регулярные войска.

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