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СБУ нашла у главы компартии Украины пистолет и 120 патронов

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Фото: TASS/Zuma
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Служба безопасности Украины в ходе обысков обнаружила и изъяла у главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

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Также во время следственных действий сотрудниками СБУ были обнаружены агитационные материалы, содержащие информацию о насильственном изменении и свержении конституционного строя или захват государственной власти, сообщается на сайте ведомства.

Обыски у Симоненко проходили в рамках уголовного дела, которое было открыто по признакам государственной измены и насильственного захвата власти.

В СБУ утверждают, что компартия планировала «по заказу российских кураторов» спровоцировать 9 мая столкновения при помощи запрещенной на Украине коммунистической символики.

В мае 2015 года начал действовать одобренный Радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрещает «пропаганду советской символики».

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