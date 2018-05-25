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Порошенко назвал сроки наступления мира на Украине

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко знает, как освободить Украину от «агрессора» и даже назвал сроки, когда, по его мнению, в стране наступит мир.

«Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет. Каким образом обеспечить мир на Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора», — заявил глава украинского государства на заседании Национального инвестиционного совета.

Стоит отметить, что Петр Порошенко уже не первый раз дает подобные прогнозы. Так, например, 26 мая 2014 года он заявил, что война на Донбассе не будет продолжаться месяцы. «Она продлится часы», — заявил Петр Порошенко.

24 мая стало известно, что бойцы морской пехоты Украины не надели новые береты цвета морской волны и появились перед президентом Петром Порошенко в старых черных беретах. Таким образом они отреагировали на решение Порошенко изменить цвет берета пехотинцев.

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