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Порошенко похвастался ростом валютных запасов Украины

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Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Маркив
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Международные резервы Украины выросли почти до $19 млрд, заявил президент страны Петр Порошенко.

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«В 2015 году золотовалютные резервы составляли $5 млрд. Золотовалютные резервы сейчас — почти $19 млрд. А мы выплатили 0,5 млрд долгов», — похвастался украинский лидер.

По его мнению, это ярко характеризует текущее состояние финансовой системы страны. 

Как сообщал нацбанк Украины, на в марте текущего года международные резервы страны сократились на 1,2% по сравнению с февралем и составили $18,2 млрд, отмечает ТАСС.  

При этом резервы регулятора сокращаются уже не первый месяц. Так, в январе нацбанк ухудшил прогноз по резервам на 2018 год с $22,2 млрд до $20,5 млрд и в 2019-м — с $21,2 млрд до $17,8 млрд.

Кроме того, в начале мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна погасить огромный долг в $27 млрд. Он уверен, что такая сумма является огромным давлением на национальную экономику и сдерживает развитие государства.

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