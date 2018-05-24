Украинские морпехи назло Порошенко надели черные береты

Служащие морской пехоты Украины не надели новые береты цвета морской волны и появились перед президентом Петром Порошенко в старых черных беретах.

Бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты выступили против изменения цвета берета, о котором ранее заявил украинский президент. На плацу во время визита лидера страны и руководства армии они выстроились в черных беретах, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Один из военнослужащих рассказал, что основной причиной такой акции стало плохое отношение командования к бойцам. Им всё равно, останется человек или покинет войска. Также он заявил, что военные выступают против фасадной реформы в армии.

23 мая Порошенко в ходе визита в Николаев объявил о создании в стране новых войск морской пехоты.

22 мая украинские военные провели первые учебные запуски противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые поставили в республику США. Петр Порошенко опубликовал видео с полигона. После испытаний украинский лидер поблагодарил американское руководство за «твердое решение вооружить Украину».

В 2017 году Высокомобильные десантные войска (ВДВ) в стране были переименованы в десантно-штурмовые войска (ДШВ). Ранее соответствующий закон был принят Верховной радой. Голубые береты украинских десантников были заменены на темно-бордовые, а празднование перенесли со 2 августа на 21 ноября.