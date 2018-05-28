В ДНР рассказали о неудачной попытке украинских силовиков прорваться к ополчению

Украинские военные потеряли двух человек при попытке приблизиться к силам ополчения. Об этом в понедельник заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Диверсионно-террористические группы уже не первый раз пробуют «прощупать оборону» позиций ополченцев, отмечает «РИА Новости»

«В воскресенье противник предпринял неудачную попытку сблизиться с нашими позициями, однако напоролся на минное поле и раскрыл себя, после чего открыл хаотичную стрельбу. Вследствие ответного огня наших подразделений украинские силовики понесли очередные потери: двое ликвидированы и двое ранены», — отметил Эдуард Басурин.

По его словам, ополченцы на прошлой неделе уничтожили две группы украинских военных, «третья при попытке прорваться понесла потери».

27 мая стало известно, что во время боев в Донбассе погиб профессиональный футболист Андрей Маслов.