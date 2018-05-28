Прямой эфир

В ДНР рассказали о неудачной попытке украинских силовиков прорваться к ополчению

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные потеряли двух человек при попытке приблизиться к силам ополчения. Об этом в понедельник заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Диверсионно-террористические группы уже не первый раз пробуют «прощупать оборону» позиций ополченцев, отмечает «РИА Новости»

«В воскресенье противник предпринял неудачную попытку сблизиться с нашими позициями, однако напоролся на минное поле и раскрыл себя, после чего открыл хаотичную стрельбу. Вследствие ответного огня наших подразделений украинские силовики понесли очередные потери: двое ликвидированы и двое ранены», — отметил Эдуард Басурин.

По его словам, ополченцы на прошлой неделе уничтожили две группы украинских военных, «третья при попытке прорваться понесла потери».

27 мая стало известно, что во время боев в Донбассе погиб профессиональный футболист Андрей Маслов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Украинским силовикам поставили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017