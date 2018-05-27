Украинский футболист погиб в боях в Донбассе

Профессиональный футболист Андрей Маслов погиб в ходе военных действий на юго-востоке Украины.

По информации «Газеты.ру», это произошло 21 мая, в день его рождения, во время боев у поселка Южный недалеко от Горловки (Донецкая область).

Известно, что спортсмен участвовал в конфликте на стороне вооруженных сил Украины. Он отправился на фронт в 2014 году, получил звание младшего сержанта и был командиром противодиверсионной группы в составе 24-й механизированной бригады ВСУ имени короля Данила.

Маслов начал карьеру в Харькове, затем перешел в днепродзержинскую «Сталь». Также он выступал за донецкий «Металлург». Последним профессиональным клубом для спортсмена стал армянский «Титан», после чего игрок перешел на любительский уровень.

21 мая в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате боев под Горловкой три ополченца попали в плен. Также сообщалось о гибели пятерых украинских военнослужащих.