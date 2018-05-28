Порошенко назвал поводы для применения комплексов Javelin

Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin), которые Киев получила от США, будут использованы ВСУ исключительно в оборонительных целях, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

«Джавелин» — это прежде всего оборонительное оружие. ВСУ будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю», — написал Порошенко в Twitter.

30 апреля в Госдепе США подтвердили, что Украина получила противотанковые ракетные комплексы. В связи с этим Порошенко поблагодарил Вашингтон, отметив, что это решение укрепит сдерживающие силы на Украине и евроатлантическую безопасность.

По условиям соглашения с США Украина в ходе боевых действий в Донбассе, поскольку они предназначены для использования исключительно в целях самообороны Украины.