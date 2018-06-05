Глава ДНР пригрозил украинским силовикам морскими «Чебурашками»

Ополченцы Донбасса откроют огонь в случае угрозы региону со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Если они (ВСУ. — Ред.) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям», — приводит его слова «РИА Новости».

Захарченко добавил, что в распоряжении ополченцев ДНР имеются реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка» морского базирования.

4 июня ВМС Украины объявили о закрытии трех районов Азовского моря с 1 июня по 1 сентября для проведения боевых учений.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тыс. человек.



