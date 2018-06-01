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Ракетные войска ДНР уничтожили позиции ВСУ в районе Авдеевки

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Ракетные войска тактического назначения самопровозглашенной ДНР уничтожили позиции украинских силовиков в районе промзоны в Авдеевке.

По некоторым данным, ополченцы Донбасса уничтожили огневую точку, с которой ВСУ обстреливали батальон «Пятнашка», в результате которого погиб комбат с позывным Мамай

Как отмечает сайт телеканала РЕН ТВ, войска ДНР впервые применили РСЗО «Чебурашка».

Ранее в мае была опубликована видеозапись предположительного разгрома украинской техники на подступах к ДНР. Кадры были сняты с беспилотника.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тыс. человек.

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