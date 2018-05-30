Украинские военные подорвались на собственной мине‍ в Донбассе

В Донбассе погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины, еще один был серьезно ранен. Произошло это в результате того, что боевая машина пехоты (БМП) наехала на мины, ранее установленные украинскими военными.

Об этом сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Он также рассказал, что беспорядочное минирование украинскими военными приграничных районов в Донбассе регулярно приводит к жертвам среди мирного населения.

«Несмотря на тщательное сокрытие подобных инцидентов, они не должны оставаться без внимания общественности, должны приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах», — цитирует Марочко «РИА Новости».

17 мая военнослужащие НАТО подорвались на минном поле на линии соприкосновения в районе Авдеевки, контролируемой Киевом. В результате инцидента три человека погибли.