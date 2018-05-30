Прямой эфир

Украинские военные подорвались на собственной мине‍ в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донбассе погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины, еще один был серьезно ранен. Произошло это в результате того, что боевая машина пехоты (БМП) наехала на мины, ранее установленные украинскими военными.

Не на высоте
Почему в Донбассе начался новый виток боевых действий

Об этом сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Он также рассказал, что беспорядочное минирование украинскими военными приграничных районов в Донбассе регулярно приводит к жертвам среди мирного населения.

«Несмотря на тщательное сокрытие подобных инцидентов, они не должны оставаться без внимания общественности, должны приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах», — цитирует Марочко «РИА Новости».

17 мая военнослужащие НАТО подорвались на минном поле на линии соприкосновения в районе Авдеевки, контролируемой Киевом. В результате инцидента три человека погибли. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа украинских силовиков подорвалась на мине в Донбассе
Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017