«Кровь, смерть и горе» назвали в Раде альтернативой переговорам с Донбассом

Альтернативой прямым переговорам украинских властей с регионами Донбасса станут кровь, смерть и горе. Об этом написал в социальной сети депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Так он ответил в Facebook на заявление первого вице-спикера рады Ирины Геращенко, связавшей мирные переговоры с «желанием Москвы переложить с больной головы на здоровую». Кроме того, Геращенко призвала отказаться от переговоров с «марионетками».

В публикации Новинский заявил, что Киев ничего не сделал для начала переговоров с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, а ведь с начала конфликта на Украине прошло уже четыре года. По мнению депутата, Киев сделал всё, чтобы «братоубийственный конфликт приобрел характер долгосрочной незаживающей раны на теле Украины».

Упрямство Киева стало причиной многочисленных жертв и превратило миллионы украинцев в беженцев, отметил народный депутат, передает «Федеральное агентство новостей».

«Поэтому альтернативы прямым переговорам нет. Точнее, есть: кровь, смерти, горе, которых Украина и так уже нахлебалась вдоволь», – резюмировал Новинский.

Накануне в ДНР заявили, что инструкторы НАТО принимают участие в обучении личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики неоднократно заявляли, что, помимо инструкторов, в Донбассе находятся и военные альянса, которые участвуют в боевых действиях.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.