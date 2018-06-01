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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских диверсантов

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Ополченцы в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) обезвредили группу украинских диверсантов. Двое силовиков погибли, еще шесть получили ранения, сообщило оперативное командование ДНР.

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Столкновение произошло вечером 31 мая. Ополченцы увидели, как силовики батальона морской пехоты выдвинулись из района Талаковки в направлении их позиций в районе Коминтерново.

«Диверсанты были сразу же замечены при попытке обезвредить мины на своем пути», — приводит «Донецкое агентство новостей» комментарий представителя командования.

Собеседник агентства пояснил, что ополченцы были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате убиты двое морпехов, шесть ранены. Уцелевшие эвакуировались вместе с пострадавшими и сейчас находятся в военном госпитале Мариуполя. При этом представитель командования отметил, что украинские силовики бросили тела погибших на месте.

Ранее 1 июня ракетные войска тактического назначения ДНР нанесли удар по позициям украинских силовиков в районе промзоны в Авдеевке.

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