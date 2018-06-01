Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских диверсантов

Ополченцы в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) обезвредили группу украинских диверсантов. Двое силовиков погибли, еще шесть получили ранения, сообщило оперативное командование ДНР.

Столкновение произошло вечером 31 мая. Ополченцы увидели, как силовики батальона морской пехоты выдвинулись из района Талаковки в направлении их позиций в районе Коминтерново.

«Диверсанты были сразу же замечены при попытке обезвредить мины на своем пути», — приводит «Донецкое агентство новостей» комментарий представителя командования.

Собеседник агентства пояснил, что ополченцы были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате убиты двое морпехов, шесть ранены. Уцелевшие эвакуировались вместе с пострадавшими и сейчас находятся в военном госпитале Мариуполя. При этом представитель командования отметил, что украинские силовики бросили тела погибших на месте.

Ранее 1 июня ракетные войска тактического назначения ДНР нанесли удар по позициям украинских силовиков в районе промзоны в Авдеевке.