В Сети появилось видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Видеозапись предположительного разгрома украинской техники на подступах к самопровозглашенной Донецкой народной республике размещена в Сети.

Пользователь Facebook под ником Ophidian Asp пишет, что видео было снято с помощью беспилотника над Горловкой. Он утверждает, что в нем запечатлены моменты уничтожения командного пункта 24-го батальона Вооруженных сил Украины, двух БМП и грузовика, а также пожар на складе боеприпасов.

26 мая командование ДНР заявляло об уничтожении четырех единиц бронетехники ВСУ, минометных расчетов и станции контрбатарейной борьбы в районе Горловки. Также сообщалось о попытке наступления украинских силовиков в этом районе, которое привело к гибели 10 украинских военнослужащих, уничтожению танка и БМП.

По сообщению пресс-секретаря полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Виктории Талакиной, следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе должна пройти 13 июня в Минске.

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