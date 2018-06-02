СМИ сообщили о подготовке украинских военных инструкторами НАТО

Инструкторы НАТО принимают участие в обучении личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготавливая их к наступлению.

Такую информацию распространило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на задержанного украинского военного Якова Веремейчука.

«В декабре 2017 года мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению», –– цитирует сообщение ТАСС.

26 мая народная милиция самопровозглашенной Луганской республики сообщила о задержании двух военнослужащих украинской армии, которые сбежали с позиций и пытались пересечь «серую зону» у линии соприкосновения в Донбассе.

С 2015 года на Украине присутствуют военные инструкторы НАТО –– более 200 представителей Канады, а также специалисты из США и Литвы.

Они занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ.

Донецкая и Луганская народные республики неоднократно заявляли, что помимо инструкторов в Донбассе находятся и военные альянса, которые участвуют в боевых действиях.