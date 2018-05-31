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Россия и НАТО обсудили пути снижения напряженности в Европе

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Ситуацию на Украине, а также военную безопасность в Европе и пути снижения напряженности в регионе обсудили участники заседания Совета Россия–НАТО, которое состоялось в Брюсселе впервые за полгода.

«НАТО не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — об утрате Североатлантическим альянсом смысла существования

Стороны также обменялись информацией о запланированных на текущий год учениях вооруженных сил стран – членов Североатлантического альянса и РФ, сообщает «Интерфакс».

Бывший постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко в январе был назначен заместителем министра иностранных дел РФ. С тех пор Москва никого не назначила на его место. Как заявлял директор департамента общеевропейского сотрудничества внешнеполитического ведомства Андрей Келин, пока этого не предполагается, так как со стороны альянса нет «готовности к серьезной работе». 31 мая российскую сторону на заседании представлял и.о. посла Юрий Горлач.

В апреле на фоне «дела Скрипалей» генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отзыве аккредитации у семи сотрудников российского постпредства при альянсе и отказе в ее предоставлении еще трем дипломатам. Таким образом, численность посольства РФ сократилась до 20 человек.

4 марта в английском городе Солсбери были обнаружены без сознания британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Москва все обвинения категорически отрицает и требует организовать открытое и независимое расследование.

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