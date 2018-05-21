В сирийском Хомсе найдены склады боевиков с оружием стран НАТО

В освобожденных от боевиков районах сирийской провинции Хомс найдены склады с оружием и подпольные цеха по производству взрывчатых устройств. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран провинции Хомс на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. — iz.ru). Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР Тоу-2, — рассказал представитель Центра полковник Андрей Некипелов, отметив высокую оборудованность помещений.

Отмечается, что на найденном вооружении стоит маркировка, свидетельствующая о том, что боеприпасы произведены в странах — членах НАТО. В подземных тоннелях находятся медицинские комплексы, а также камеры-тюрьмы для содержания мирных жителей в качестве заложников.

Разминирование населенных пунктов на освобожденной территории продолжается российским Центром совместно с сирийскими военными.

Ряд городов провинции Хомс был освобожден от боевиков при содействии ЦПВС. Так, к 17 мая зону деэскалации «Хомс» покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей. Люди были выведены через гуманитарные коридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса. Данные территории перешли под контроль сирийского правительства.