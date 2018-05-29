Москву и Минск тревожит деятельность НАТО в Прибалтике и Польше

Активность НАТО в Прибалтике и Польше вызывает тревогу у России и Белоруссии, заявил во вторник, 29 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.

Развертывание сил вблизи российских границ является деструктивным, отметил министр, передает ТАСС.

«У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом», — заявил глава российского МИДа.

«Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, о чем сегодня было подвержено на встрече с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, остается неизменной. Такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности», — указал дипломат.

Накануне стало известно, что польское правительство готово выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США.

В начале мая США начали переброску в Европу 1-й танковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve. В регион направляется около 3,5–4 тыс. солдат вместе с оборудованием. Конечным пунктом переправки сил является Польша.

3 апреля страны Прибалтики попросили США увеличить число военных НАТО в регионе «для сдерживания РФ». Президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Латвии, Литве и Эстонии военную помощь на сумму $170 млн.