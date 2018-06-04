Украина закрыла три района Азовского моря

Военно-морские силы Украины закрыли три района Азовского моря с 1 июня по 1 сентября, сообщил начальник пресс-центра ведомства Олег Чалик.

В этих частях моря пройдут боевые учения. В зону ограничения попали участки близ населенных пунктов Широкино и Мелекино, Белосарайской косы и отрезка к востоку от Бердянска.

По словам Чалика, закрытие акватории не означает, что там нельзя будет купаться.

«Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было», — приводит его слова УНИАН.

У ВМС ЗСУ пояснили, як відбуватиметься закриття трьох ділянок Азовського моряhttps://t.co/FLTHOuD4lF pic.twitter.com/DNgbbna2YR — unian (@unian) 4 июня 2018 г.

В конце мая украинские патриоты подготовили предложения по «отражению российской агрессии» в Азовском море.