Прямой эфир

Украина закрыла три района Азовского моря

0
Фото: РИА Новости/Василий Батанов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-морские силы Украины закрыли три района Азовского моря с 1 июня по 1 сентября, сообщил начальник пресс-центра ведомства Олег Чалик.

В этих частях моря пройдут боевые учения. В зону ограничения попали участки близ населенных пунктов Широкино и Мелекино, Белосарайской косы и отрезка к востоку от Бердянска.

По словам Чалика, закрытие акватории не означает, что там нельзя будет купаться.

«Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было», — приводит его слова УНИАН.

В конце мая украинские патриоты подготовили предложения по «отражению российской агрессии» в Азовском море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали безобразной ложью информацию о смерти боевых дельфинов в Крыму
Украинский Су-25 пролетел над пляжем в Запорожской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017