В Донбассе узнали о планах Киева «зачистить» несогласных с политикой Украины

Власти Украины намерены создать вооруженную группу для борьбы с партизанами, а также для совершения зачисток среди мирного населения Донбасса, несогласного с политикой Киева. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Было принято решение о создании на оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5 тыс. человек», — цитирует его телеканал «Звезда» со ссылкой на ДАН.

По словам Басурина, в состав группировки войдут боевики радикальных формирований, а также бойцы вооруженных сил Украины. Также для данных действий могут быть привлечены лица с судимостью, считает он.

1 июня сообщалось, что ракетные войска тактического назначения ДНР разгромили позиции украинских силовиков в районе промзоны в Авдеевке.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.