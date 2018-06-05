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В Донбассе узнали о планах Киева «зачистить» несогласных с политикой Украины

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Фото: ТАСС/Палинчак Михаил
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Власти Украины намерены создать вооруженную группу для борьбы с партизанами, а также для совершения зачисток среди мирного населения Донбасса, несогласного с политикой Киева. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Было принято решение о создании на оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5 тыс. человек», — цитирует его телеканал «Звезда» со ссылкой на ДАН. 

По словам Басурина, в состав группировки войдут боевики радикальных формирований, а также бойцы вооруженных сил Украины. Также для данных действий могут быть привлечены лица с судимостью, считает он. 

1 июня сообщалось, что ракетные войска тактического назначения ДНР разгромили позиции украинских силовиков в районе промзоны в Авдеевке.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

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