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Французский посол на Украине посетила Донбасс

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Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон 3 июня посетила подконтрольную украинским силовикам территорию Луганской области. Об этом сообщил замглавы луганской обладминистрации Юрий Клименко.

«Сегодня совместно с командующим объединенными силами Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики на Украине Изабель Дюмон», — написал он в Facebook.

Он отметил, что во время встречи стороны обсудили ход операции объединенных сил в Луганской области.

1 июня стало известно, что встреча глав МИД стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, пройдет 11 июня в Берлине.

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