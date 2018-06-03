Французский посол на Украине посетила Донбасс

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон 3 июня посетила подконтрольную украинским силовикам территорию Луганской области. Об этом сообщил замглавы луганской обладминистрации Юрий Клименко.

«Сегодня совместно с командующим объединенными силами Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики на Украине Изабель Дюмон», — написал он в Facebook.

Он отметил, что во время встречи стороны обсудили ход операции объединенных сил в Луганской области.

1 июня стало известно, что встреча глав МИД стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, пройдет 11 июня в Берлине.