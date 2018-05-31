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Украинские силовики обстреляли автомобили ОБСЕ и МЧС в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 31 мая, обстреляли колонну автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и МЧС провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом сообщила пресс–служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел около Донецкой фильтровальной станции, снабжающей водой населенные пункты, расположенные по обе стороны линии соприкосновения, передает «РИА Новости».

ВСУ открыли по машинам, ехавшим из Ясиноватой, прицельный огонь, добавляет НСН.

РЕН ТВ отмечает, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее в четверг в ДНР заявили, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной республики.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тыс. человек.

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