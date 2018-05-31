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Взрыв прогремел рядом с миссией ОБСЕ под Донецком

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В районе Донецка рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прогремел взрыв. Как сообщили в СММ, никто не пострадал.

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Инцидент произошел 30 мая.

«В 10:22 30 мая патруль СММ, состоящий из шести человек на двух бронированных автомобилях, приехал к месту, оснащенному камерами, за пределами района разграничения рядом с Петровским (в 41 км от Донецка). В 10:58 все услышали свистящий звук, за которым последовал взрыв», –– приводит «РИА Новости» сообщение ОБСЕ.

Отмечается, что взрыв прогремел примерно в 200–300 м за пределами района разграничения. Патруль организации немедленно покинул место рядом со взрывом. В СММ не исключили, что это был минометный обстрел.

Петровский район территориально входит в состав Донецка.

21 марта сообщалось, что взрыв прогремел возле патрулей ОБСЕ неподалеку от Луганска.

В начале месяца самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отметили, что украинские силовики усилили обстрелы.

18 мая съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в Донбассе.

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