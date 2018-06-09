Государства G7 договорились реагировать на действия «враждебных» стран

Страны «большой семерки» (G7) согласились на предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о создании механизма быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств», говорится в сообщении офиса премьера.

Мэй в своем выступлении на G7 отметила, что недавние события, в том числе появление компьютерного вируса NotPetya и покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипаль в Солбсери, «продемонстрировали важность единого международного механизма, позволяющего послать четкий сигнал о том, что подобные действия враждебных государств терпетьcя не будут», передает «РИА Новости».

Принятый механизм, в частности, предусматривает более широкий обмен развединформацией об угрозах, усиление координации усилий стран «большой семерки» при возникновении угрозы, поддержку независимых международных институтов.

Мэй также призвала принять дополнительные меры по «ограничению возможностей России подрывать основанную на правилах систему». Так, она предложила партнерам по «семерке» прикладывать больше усилий для выявления потоков незаконных средств.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Москву. В России неоднократно указывали на необоснованность подобных утверждений.