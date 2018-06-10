Страны G7 создадут механизм быстрого реагирования на внешние угрозы

Лидер стран-участниц саммита «Большой семерки» договорились о создании механизма быстрого реагирования на действия «враждебных государств». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на итоговой пресс-конференции саммита в Квебеке.

«Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет делать нам больно», – сообщил Трюдо, подводя итоги двухдневной встречи лидеров G7.

Идея создания механизма быстрого реагирования была предложена премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Она также призвала коллег по G7 принять меры по «ограничению возможностей России подрывать основанную на правилах систему».

Саммит «Группы семи» в канадском Квебеке завершился 9 июня. Его участники — США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония затронули такие темы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату.