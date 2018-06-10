Прямой эфир

Страны G7 создадут механизм быстрого реагирования на внешние угрозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер стран-участниц саммита «Большой семерки» договорились о создании механизма быстрого реагирования на действия «враждебных государств». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на итоговой пресс-конференции саммита в Квебеке.

Невеликолепная семерка
Торговая война США против союзников настроила участников G7 против Америки

«Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет делать нам больно», – сообщил Трюдо, подводя итоги двухдневной встречи лидеров G7.

Идея создания механизма быстрого реагирования была предложена премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Она также призвала коллег по G7 принять меры по «ограничению возможностей России подрывать основанную на правилах систему».

Саммит «Группы семи» в канадском Квебеке завершился 9 июня. Его участники — США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония затронули такие темы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД назвали неактуальным вопрос присоединения России к G7
Идея вернуть Россию в G7 обсуждалась на двусторонних встречах в Квебеке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017